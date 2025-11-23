कन्चनपुरमा तीन घण्टामा खस्यो १५ प्रतिशत मत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- २१ फागुनमा कन्चनपुरसहित देशैभर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मतदान सुरु भएको छ।
- कन्चनपुरमा बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु भई तीन घण्टाभित्र १५ प्रतिशत मत खसिसकेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
- कन्चनपुरमा जम्मा ३ लाख १४ हजार ८५ मतदाता रहेका छन्।
२१ फागुन, कन्चनपुर । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत आज देशैभर मतदान जारी छ । कन्चनपुरमा पनि बिहान ७ बजेदेखि नै सुरु भएको मतदानमा तीन घण्टाभित्र १५ प्रतिशत मत खसिसकेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
कञ्चनपुरमा जम्मा ३ लाख १४ हजार ८५ मतदाता रहेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4