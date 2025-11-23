बैतडीमा दिउँसो २ बजेसम्म ४८ हजारभन्दा बढी मत खस्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बैतडी जिल्लामा २ सय १५ मतदान केन्द्रबाट दिउँसो २ बजेसम्म ४८ हजार ५१४ मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
- जिल्लामा कुल १ लाख ५६ हजार ३७२ मतदाता रहेका छन् र दिउँसो २ बजेसम्म लगभग ३१ प्रतिशत मतदान भएको अनुमान गरिएको छ।
- मतदान बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो ५ बजेसम्म जारी रहनेछ र हालसम्म कुनै उल्लेखनीय घटना नभएको र मतदान सामान्य रूपमा भइरहेको छ।
बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लामा ४८ हजारभन्दा बढी मत खसेको छ । जिल्लाका २ सय १५ मतदान केन्द्रबाट दिउँसो २ बजेसम्म बजेसम्म ४८ हजार ५१४ मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी नरेश दयालले जानकारी दिए ।
जिल्लामा कुल १ लाख ५६ हजार ३७२ मतदाता रहेका छन्। यसअनुसार, दिउँसो २ बजेसम्म लगभग ३१ प्रतिशत मतदान भएको अनुमान गरिएको छ। मतदान बिहान ७ बजेदेखि सुरु भई दिउँसो ५ बजेसम्म जारी रहनेछ।
हालसम्म कुनै पनि मतदान केन्द्रमा उल्लेखनीय घटना नभएको र मतदान सामान्य तथा शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने मतदाताहरू ठूलो संख्यामा मतदान केन्द्रमा पुगिरहेका छन्।
मतदानको प्रगति निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ। थप विवरण तथा अद्यावधिक तथ्यांक क्रमशः सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।
