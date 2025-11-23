+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बैतडीमा पुग्यो मतपत्रसहित निर्वाचन सामग्री, मतपेटिका पुरानै प्रयोग गरिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते ११:०७

कृष्ण बिष्ट
७ फागुन, बैतडी । बैतडीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र तथा अन्य निर्वाचन सामग्री आइपुगेको छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका मतपत्र मंगलबार जिल्ला ल्याइएको हो ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बैतडीका सहायक निर्वाचन अधिकृत विष्णुराज पन्तका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ एक लाख ६८ हजार र समानुपातिकतर्फ एक लाख ७१ हजार मतपत्र आइपुगेका छन् ।

निर्वाचन कार्यालय बैतडीका प्रमुख खगेन्द्र भारतीले निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य सामग्री पनि आइपुगेको जानकारी दिए ।

मतपेटिका भने अघिल्लो निर्वाचनकै प्रयोग गरिने जनाइएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त सामग्री रुजु गरी सुरक्षित राखिएको र छिट्टै सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पठाइने तयारी भइरहेको छ ।

जिल्लामा निर्वाचन तयारी तीव्र पारिएको छ । बैतडीमा कुल एक लाख ५६ हजार तीन सय ७२ मतदाता रहेका छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा एक स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

जिल्लाभर एक अस्थायी केन्द्रसहित २१५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । १२९ मतदानस्थलमध्ये ३३ अतिसंवेदनशील, २८ संवेदनशील र ६८ सामान्य सूचीमा परेका छन् ।

प्रतिनिधसभा निर्वाचन बैतडी मतपत्र मतपेटिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युवालाई तिरष्कार गरेर राष्ट्र शान्त रहन सक्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की

युवालाई तिरष्कार गरेर राष्ट्र शान्त रहन सक्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
टुँडिखेलमा मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस, राष्ट्रपति सहभागी

टुँडिखेलमा मनाइयो प्रजातन्त्र दिवस, राष्ट्रपति सहभागी
मधेश केन्द्रित चुनावी अभियानमा राप्रपा

मधेश केन्द्रित चुनावी अभियानमा राप्रपा
प्रतिज्ञापत्रबारे कांग्रेस सभापति थापा खुला प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्दै

प्रतिज्ञापत्रबारे कांग्रेस सभापति थापा खुला प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्दै
पाँचथरमा फेरियो चुनाव प्रचार शैली : फेसबुक-टिकटक चलाउने, प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने

पाँचथरमा फेरियो चुनाव प्रचार शैली : फेसबुक-टिकटक चलाउने, प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने
गुल्मी-२ मा गोकर्ण विष्टको ‘सुन्दै-सुनाउँदै’ अभियान, भाषणभन्दा संवादमा जोड

गुल्मी-२ मा गोकर्ण विष्टको ‘सुन्दै-सुनाउँदै’ अभियान, भाषणभन्दा संवादमा जोड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित