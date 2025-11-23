सल्यानमा ३ बजेसम्म ३७ प्रतिशत मत खस्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सल्यानमा २१ फागुन दिउँसो ३ बजेसम्म ६२ हजार २६१ मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
- जिल्लाका कुल १ लाख ६४ हजार ५९५ मतदातामध्ये ३७ दशमलव ८३ प्रतिशत मत खसेको छ।
- मतदान बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएर शान्तिपूर्ण रूपमा जारी छ र कुनै अप्रिय घटना नघटेको निर्वाचन कार्यालयले बताएको छ।
२१ फागुन, सल्यान । सल्यानमा दिउँसो ३ बजेसम्म ६२ हजार २६१ मत खसेको छ।
जिल्लामा रहेका कुल १ लाख ६४ हजार ५९५ मतदातामध्ये ३७ दशमलव ८३ प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
पालिकाअनुसार सबैभन्दा बढी शारदा नगरपालिकामा १३ हजार ४६२ मत खसेको छ भने कालिमाटी गाउँपालिकामा ८ हजार ३५०, बागचौर नगरपालिकामा ७ हजार ५६३, छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा ६ हजार ४९१ र बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा ६ हजार ८२० मत खसेको छ।
यस्तै सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा ४ हजार ९२५, त्रिवेणी गाउँपालिकामा ४ हजार २५८, कपुरकोट गाउँपालिकामा ४ हजार ५५३, कुमाख गाउँपालिकामा ३ हजार ४४४ र दार्मा गाउँपालिकामा २ हजार ३९५ मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान कार्य हालसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा जारी रहेको छ। कुनै पनि मतदान केन्द्रमा अप्रिय घटना नघटेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने मतदाताहरू उत्साहका साथ मतदान केन्द्रमा पुगिरहेका छन्।
