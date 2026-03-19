सल्यान जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा पुन: सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते ९:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला अस्पताल सल्यानमा विशेषज्ञ डाक्टरको अभावमा चैत २८ गतेदेखि बन्द शल्यक्रिया सेवा पुनः सुरु भएको छ।
  • स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डा. अर्जुन कुमार बुढामगरले मेडिकल अधिकृत डा. सुमन यादव अस्पतालमा आएसँगै सेवा सुचारु भएको जानकारी दिए ।
  • शल्यक्रिया सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरूले आर्थिक, मानसिक तनाव र ज्यानको जोखिम भोग्नु परेको थियो।

९ वैशाख, सल्यान । जिल्ला अस्पताल सल्यानमा बन्द भएको शल्यक्रिया सेवा पुन: सुचारु भएको छ । विशेषज्ञ डाक्टरको अभावमा चैत २८ गतेबाट रोकिएको शल्यक्रिया सेवा दश दिन पछि मंगलबारबाट सुरु भएको हो ।

मेडिकल अधिकृत डा. सुमन यादव अस्पतालमा आएसँगै रोकिएको शल्यक्रिया सेवा सुचारु भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डा. अर्जुन कुमार बुढामगरले जानकारी दिए । ‘मेडिकल अफिसरको व्यवस्थापन भएसँगै शल्यक्रिया सुरु भएको छ, यो बिचमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गाइनोकोलाजिस्ट पोष्टिङ भएको भन्ने पत्र आएको छ, सम्भवत उहाँ पनि आउनुहुन्छ, त्यसो हुँदा सेवा प्रवाहलाई थप सहज बन्नेछ,’ उनले भने ।

शल्यक्रिया सेवा बन्द हुँदा जिल्लाका बिरामीहरूले निकै सास्ती खेप्नुपरेको थियो । सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू पनि उपचारका लागि दाङ, सुर्खेत र नेपालगञ्जजस्ता टाढाका अस्पताल धाउन बाध्य भएका थिए । यसले उनीहरूलाई आर्थिक र मानसिक तनाव मात्र बढाएको थिएन, ज्यानको जोखिम पनि उत्तिकै थियो ।

सल्यान
सल्यानमा आगलागी : चार घरगोठ जलेर नष्ट

सल्यानमा बस दुर्घटना : मृतकको संख्या ४ पुग्यो

सल्यानमा सेवाग्राहीलाई दु:ख दिएको आरोपमा सुब्बा पक्राउ

३ थान मिटरबक्स लिन मध्यरातसम्म धर्नामा बसे वडाध्यक्ष

सल्यानमा ग्यास पाउँदैनन् उपभोक्ता, व्यवसायी भन्छन्- माग बढ्दा समस्या

जिल्ला अस्पताल सल्यानमा चिकित्सक अचेत भेटिए, हेलिकप्टरबाट सुर्खेत लगियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
