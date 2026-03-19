सल्यानमा आगलागी : चार घरगोठ जलेर नष्ट

२०८३ वैशाख ७ गते १६:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१० खानिगाउँमा आगलागी हुँदा चार घरगोठ पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्।
  • आगलागी मंगलबार दिउँसो करिब १:३० बजे ६५ वर्षीय तेजबहादुर पुनको गोठबाट सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
  • प्रहरी र स्थानीयवासीको संयुक्त प्रयासमा आगलागी दिउँसो करिब ४:१५ बजे पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१० खानिगाउँमा आगलागी हुँदा चार घरगोठ पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो करिब १:३० बजे ६५ वर्षीय तेजबहादुर पुनको गोठबाट सुरु भएको आगलागीले उनको गोठ पूर्ण रूपमा जलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

आगो फैलिँदै जाँदा स्थानीय ४६ वर्षीय थमन घर्तीको दुई तले तीन कोठे खरले छाएको कच्ची घर, ३३ वर्षीय जीवन पुनको दुई तले चार कोठे कच्ची घर तथा ३० वर्षीय खुमबहादुर पुनको तीन तले चार कोठे कच्ची घर समेत जलेर नष्ट भएका छन् ।

प्रहरी र स्थानीयवासीको संयुक्त प्रयासमा आगलागी दिउँसो करिब ४:१५ बजे पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको छ । घटनामा मानवीय तथा चौपायाको कुनै क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सल्यान
सम्बन्धित खबर

सल्यानमा बस दुर्घटना : मृतकको संख्या ४ पुग्यो

सल्यानमा सेवाग्राहीलाई दु:ख दिएको आरोपमा सुब्बा पक्राउ

३ थान मिटरबक्स लिन मध्यरातसम्म धर्नामा बसे वडाध्यक्ष

सल्यानमा ग्यास पाउँदैनन् उपभोक्ता, व्यवसायी भन्छन्- माग बढ्दा समस्या

जिल्ला अस्पताल सल्यानमा चिकित्सक अचेत भेटिए, हेलिकप्टरबाट सुर्खेत लगियो

सल्यानका डाँडापाखामा ढकमक्क लाली गुराँस (तस्वीरहरू)

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित