९१ वर्षीया कमलादेवीको मत : ‘पनाति–पनातिनीको भविष्यका लागि’

२१ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्ला–२ मा ९१ वर्षीया कमलादेवी चौलागाईंले मतदान गरेकी छन् ।
इन्द्रावती गाउँपालिका–८ निवासी उनले चन्द्रावती आधारभूत विद्यालयस्थित मतदान केन्द्रमा पुगेर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेकी हुन् ।
उमेरको उत्तरार्धमा समेत मतदानप्रति उत्साह देखाएकी कमलादेवीले आफ्ना पनाति–पनातिनीको भविष्यका लागि भोट हालेको बताइन् ।
‘अहिलेसम्म कयौं पटक भोट हालेँ, तर दु:खमै जीवन बित्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब म डाँडापारीको घाम भइसकेँ । अब त पनाती–पनातिनीले सुख पाऊन् भन्ने चाहना छ ।’
यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट शेरबहादुर तामाङ, नेपाली कांग्रेसबाट वंशलाल तामाङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट युवराज दुलाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट झलकुमार श्रेष्ठसहित १८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र २ मा १ लाख ३८ हजार ०१३ जना मतदाता रहेका छन् । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा ७६ हजार मत खसेको थियो ।
