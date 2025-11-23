कास्कीमा ४ बजेसम्म ५१.७४ प्रतिशत मतदान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ फागुन, कास्की । कास्की जिल्लामा मतदान कार्य निरन्तर जारी रहेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार अपरान्ह ४ बजेसम्म जिल्लामा १ लाख ५९ हजार ६६६ मत खसेको छ, जुन कुल मतदाताको ५१.७४ प्रतिशत हो।
खसेको मतमध्ये ८४ हजार ६४५ महिला, ७५ हजार २० पुरुष र १ जना अन्य मतदाता रहेका छन्।
देशभर विहान ७ बजेदेखि मतदान कार्य भइरहेको छ ।
