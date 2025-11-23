+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरान युद्धमा सैन्य संलग्नताको सम्भावना नकार्न सकिँदैन : क्यानडाका प्रधानमन्त्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १५:५६

२१ फागुन, काठमाडौ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको युद्धमा आफ्नो देशको सैन्य सहभागिता हुन सक्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न नसकिने बताएका छन् ।

अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा बिहीबार आफ्ना समकक्षी एन्थोनी अल्बानिजसँगको वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्नीले भने , ‘हामी हाम्रा सहयोगीहरूको साथमा उभिनेछौँ । क्यानेडियनहरूको रक्षा सधैँ गर्नेछौं ।’

यद्यपि, उनले अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण ’अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत’ देखिएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्नीले शनिबार सुरु भएको यस आक्रमणका बारेमा क्यानाडालाई अग्रिम जानकारी नदिइएको र सहभागी हुन पनि नभनिएको स्पष्ट पारे ।

उनले संयुक्त राष्ट्र संघ वा सहयोगी राष्ट्रहरूसँग परामर्श नगरी गरिएको यो सैन्य हस्तक्षेपले विश्व व्यवस्थामा गम्भीर असर पुर्‍याएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

यसैबीच, क्यानाडाकी विदेश मन्त्री अनिता आनन्दले मध्यपूर्वमा रहेका करिब २ हजार क्यानेडियनहरूलाई उद्धारका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिएकी छिन् ।

विशेषगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र लेबनानमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई चार्टर उडानमार्फत सुरक्षित स्थानमा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।

क्यानडा प्रधानमन्त्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्यानडाका ३ सहरमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’

क्यानडाका ३ सहरमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’
क्यानडाको विद्यालय र घरमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु

क्यानडाको विद्यालय र घरमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु
क्यानडाविरुद्ध शतप्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको चेतावनी

क्यानडाविरुद्ध शतप्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
चीनसँग दूरी घटाउँदै क्यानडा

चीनसँग दूरी घटाउँदै क्यानडा
केही सुध्रियो क्यानडाको श्रम बजार, रोजगारी वृद्धि

केही सुध्रियो क्यानडाको श्रम बजार, रोजगारी वृद्धि
चीनको खनिज प्रभुत्वविरुद्ध जी–७ ऊर्जा मन्त्रीहरूको क्यानडामा रणनीतिक बैठक

चीनको खनिज प्रभुत्वविरुद्ध जी–७ ऊर्जा मन्त्रीहरूको क्यानडामा रणनीतिक बैठक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित