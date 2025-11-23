प्युठानमा ७३ हजार बढी मत खस्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ फागुन, काठमाडौं । प्युठान जिल्लामा दिउँसो ३ बजेसम्म ७३ हजार ७३२ मत खसेको छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार हालसम्म खसेको मतमध्ये महिला ४४ हजार ३२६ र पुरुष २९ हजार ४०५ रहेका छन्।
जिल्लामा कुल १ लाख ६५ हजार ४०६ मतदाता रहेका छन्।
जिल्लाभरका मतदान केन्द्रमा मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा जारी रहेको जनाइएको छ।
