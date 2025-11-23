धमाधम संकलन हुँदै मतपेटिका (तस्वीरहरू)

२१ फागुन, काठमाडौं । देशभर शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सम्पन्न भएको छ । केही जिल्लामा छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सकिएको हो ।
अहिले विभिन्न जिल्लाका मतदान स्थलबाट धमाधम मतपेटिकाहरू संकलन भइरहेको छ ।
केही जिल्लाका सम्बन्धित गणनास्थलमा मतपेटिका पुर्याइएको छ ।
यसैबीच ललितपुुरको कृष्ण मन्दिर परिसरबाट संकलन गरिएका मटपेटिकाहरूका केही तस्वीर :
