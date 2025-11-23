+
सम्पादकीय :

नेपाली जनताको विजय, अतिवादको पराजय

अब आउने निर्वाचित नेतृत्वले ती मतभेदहरुलाई संयोजनकारी अगुवाई गर्नसक्यो भने हामी अगाडि जानेछौं । नत्र संविधान संशोधन, सुशासनको कार्यान्वयन वा कुनै पनि नाममा फेरि तनावहरु रहिराख्नेछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १८:४१

उम्मेदवारी मनोनयनको दिन माघ ६ गते साँझ हामीले सम्पादकीयमार्फत् भनेका थियौं– आजकै जस्तो उल्लास र हार्दिकता कायम रहोस् चुनावसम्म ।

यो शुभेच्छा दिनु निकै अर्थपूर्ण काम थियो, किनभने त्यसको ठीक एक महिनायता कहिले सिमरा विमानस्थलमा झडप, कहिले काठमाडौं त कहिले धनगढीमा तनाव भइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ठूला तीन दलका तीन शीर्ष नेताको मुखै हेर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर हामीसँगै भनेकी थिइन् । दलका नेताहरू पनि उनको आगमनलाई आक्रोश, आशंका र आलोचनासाथ हेरिरहेका थिए ।

कार्की नेतृत्वको सरकार नै रहन्छ कि रहँदैन, अर्को सरकार आएरमात्रै चुनाव हुन्छ भन्ने हल्ला उत्तिकै चलिरहेका थिए । कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु हामीलाई चुनावी सुनिश्चितताबारे प्रश्न सोधेझैं गरी घुमाउरो राय दिइरहेका हुन्थे ।

भदौरे नवयुवा आन्दोलनको उभार क्रममा चरम हिंसा र २४ भदौको विध्वंशकारी उत्पातपछि एक अर्कालाई निषेध गर्दै अघि बढ्लान् जस्तो देखिएका दल, जेनजी अगुवाहरुले अन्ततः चुनावमार्फत् नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र समाउने निर्णयमा पुगेका थिए ।

त्यस पहलले आज निर्णायक निष्कर्ष पाएको छ । नेपाल सबै अतिवादी संशयहरु मेटाउँदै मूल राष्ट्रिय संकल्प गर्न पूरा प्रतिबद्ध रह्यो ।

यस पहलको प्राथमिक जस प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनले नेतृत्व गरेको नागरिक सरकारलाई जान्छ । राजनीतिक पार्टीहरु समेत बधाईका भागिदार छन् । मतगणनाको अन्तिम परिणाममा जसले जिते पनि या हारे पनि नेपालको राजनीतिक वर्ग सुझबुझपूर्ण सोच र गहिरो राष्ट्रिय एकता निर्माणको अगुवाईका लागि जस पाउन लायक छ ।

यो एकता फेरि पनि कुनै न कुनै रुपमा कायम रहिरहोस् । अनलाइनखबरले भन्दै आएको छ– चुनावले मूल संकटमात्रै टारेको हो । घाइते संविधानलाई जनप्रतिनिधिमूलक निकायको लिकमा राखिदिएको हो । राष्ट्रिय राजनीतिका मतभेदहरु अझै बाँकी छन् ।

अब आउने निर्वाचित नेतृत्वले ती मतभेदहरुलाई संयोजनकारी अगुवाई गर्नसक्यो भने हामी अगाडि जानेछौं । नत्र संविधान संशोधन, सुशासनको कार्यान्वयन वा कुनै पनि नाममा फेरि तनावहरु रहिराख्नेछन् ।

यो चुनाव आयोजनामा कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, कुटनीतिक अंगहरु सबैले आआफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेको देखिएको छ । नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले तत्कालीन संकटलाई रचनात्मक बैठान गर्दै शान्तिपूर्ण निकासका लागि चुनावको बाटो देखाइरह्यो । अपवादजन्य अवस्था छाड्ने हो भने, नेपाली प्रेस जगतले आफ्नो दायित्व कस्तै संकटमा पनि बिर्सेन, पछि पनि बिर्सने छैन ।

यति बेला देशमा नयाँ शक्तिको सम्भावित आगमन वा पुरानै पार्टीहरुको बर्चस्व भन्ने बहस तथा आकलन चलिरहेका छन् । साढे तीन वर्षअघि खुलेको रास्वपामा काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन शाहको प्रवेशले यो बहस थप तीव्र भएको छ । उनीहरु नेपालमा जमेर रहेको राजनीतिक पुस्ता तथा सोचलाई नयाँ लहरले विस्थापित गर्न चाहन्छन् ।

अर्कातिर कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायत दलमा छरिएका शक्तिहरु नेपाल राष्ट्रको जीवन अर्थात् सम्प्रभुता नै दाउमा पर्न लागेको त होइन भन्ने चिन्ता गरिरहेका छन् । भूराजनीतिक दाउपेच बढ्दै गएका बेला युवा पंक्तिले पर्याप्त सुझबुझ नअपनाइदेला भन्ने आशंका गर्ने पंक्ति नेपालमा ठूलै छ, जो दलविशेषभन्दा बाहिर पनि छ ।

मतगणना सकिएपछि फेरि पनि राजनीतिक पार्टीहरुले जेसुकै कदम चाल्दा संविधानलाई सर्वोपरि मान्नु अनिवार्य दायित्व हुनेछ । संविधान निर्माणको १० वर्ष पुरा भएकाले आवश्यक संशोधन र परिमार्जनको बहस स्वाभाविक अनि स्वागतयोग्य नै छ ।

विगतका ठूला आन्दोलनहरुमार्फत् नेपाली जनताका विभिन्न वर्ग, लिंग, भाषा, क्षेत्र, समुदायसमेतले व्यक्त गरेका आकांक्षालाई अझै विस्तार गर्ने शर्तमा मात्रै अब निर्वाचित भएर आउने सरकार र राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

नत्र तत्कालको मतादेशमा मात्रै बढ्ता भर परियो भने इतिहासदेखि हामीलाई प्राप्त जनादेशको उपेक्षा हुनेछ । त्यसले फेरि पनि सामाजिक तनावलाई निम्तो दिनेछ ।

यो चुनावको सफल आयोजना हुँदैगर्दा हामी अब आउने नयाँ जनादेशलाई अग्रीम स्वागत गर्न चाहन्छौं । हामी संविधानमार्फत् नेपाली नागरिकको सर्वोच्चतालाई सम्झन्छौं र सम्झाउँछौं । संसारका धेरै देशमा प्रियतावादको क्षणिक उत्तेजना चलिरहेको छ । नेपाल त्यस हावाको लहरभन्दा बाहिर आएर परिपक्व, दूरदर्शी र सुझबुझपूर्ण बाटोमा लाग्ने नै छ । त्यस मार्गचित्रको केन्द्रमा नेपाली नागरिक रहने छन् । आखिर जनताले पनि भोक, रोग, शोकविरुद्धका आकांक्षाको अभिव्यक्ति चुनावमार्फत् गरेका हुन् ।

बधाई नेपाली जनता । बधाई प्रधानमन्त्री कार्की, सांसदको दौडमा नलागी चुनावसम्म उनलाई अविच्छिन्न साथ दिनेमध्येका मन्त्रीहरु र समस्त टिमलाई । शान्ति, सुशासन र परिवर्तनको आकांक्षा यो चुनावमार्फत् आउने सरकारले साकार पार्न सकोस् । जनप्रतिनिधिहरु त्यसै मार्गचित्रलाई संवैधानिक दायराभित्र बसेर मूलमन्त्र बनाउँदै अघि बढ्न सकून् । जनताले विवेकसम्मत् निर्णय दिँदा यहाँ सधैं अतिवादले हारेको छ । यसपछि पनि हारोस् ।

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

