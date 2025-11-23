झापा-५ मा २ बजेबाट मतगणना सुरु गरिने

२१ फागुन, झापा । झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा राति २ बजेदेखि मतगणना सुरु गरिने भएको छ । भर्खरै सकिएको सर्वदलीय बैठकले २ बजेदेखि मतगणना सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वाधिक चासोको क्षेत्र रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा केपी शर्मा ओली र बालेन्द्र शाह उम्मेदवारका रुपमा रहेका छन् ।
१ लाख ६३ हजार ३७९ मतदाता रहेको झापा–५ मा ६५ प्रतिशत बढी मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । यो क्षेत्रमा ओली र शाहसहित २४ उम्मेदवार छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4