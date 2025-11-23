काठमाडौं–५ मा पनि रास्वपाकै सुरुवाती अग्रता, ईश्वर पोखरेल धेरै पछि

२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा पनि रास्वपाकै उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । रास्वपाका उम्मेदवार सस्मित पोखरेलले १४२४ मतसहित सुरुवाती अग्रता लिएका हुन् ।
दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदीप पौडेल छन् । उनले ४१२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
तेस्रोमा एमाले छ । एमालेका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलले २८५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
बुढानीलकण्ठ–६ को मत गणना हुँदा आएको यो प्रारम्भिक मत हो ।
यो क्षेत्रमा यसअघि कांग्रेसका पौडेलले जितेका थिए । एमालेका पोखरेल भने त्यतिबेला दोस्रो भएका थिए ।
