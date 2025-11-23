विष्णु पौडेलमाथि सुलभ हावी, सुरुवातमै फराकिलो मतान्तर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुपन्देही २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाका सुलभ खरेलले एमाले उम्मेदवार विष्णु पौडेललाई प्रारम्भिक गणनामा दुई हजार बढी मतले पछि पारेका छन्।
- खरेलले अहिलेसम्म चार हजार ७४ मत पाएका छन् भने पौडेलले ८४५ मत प्राप्त गरेका छन् र कांग्रेसका चुन्नप्रसाद शर्मा ५०४ मतमा छन्।
- रुपन्देही २ मा एकलाख ३५ हजार ५० मतदाता रहेका छन् र बुटवल उपमहानगरपालिका–१ तथा तिलोत्तमा वडा नं १ मा खरेलले फराकिलो अग्रता लिएका छन्।
२२ फागुन, बुटवल। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रुपन्देही २ बाट उम्मेदवार रहेका रास्वपाका सुलभ खरेल पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उम्मेदवार विष्णु पौडेलमाथि सुरुवातमै हावी देखिएका छन् ।
प्रारम्भिक गणनामै सुलभले फराकिलो अग्रता लिने संकेत देखाएका छन् । अहिलेसम्मको गणनाअनुसार उनले पौडेललाई दुई हजार बढी मतले पछि पारेका छन् ।
खरेलले चार हजार ७४ मत प्राप्त गर्दा पौडेलले जम्मा ८४५ मत पाएका छन् । उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसका चुन्नप्रसाद शर्मा (पौडेल) ले ५०४ मा ल्याएर पछ्याइरहेका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१ को १८ सय ६५ मतमा खरेलले १२ सय ९३ मत पाएका छन् । यहाँ पौडेलले २४५ र कांग्रेसका चुन्नप्रसादले १९९ मत पाएका छन् । नेकपाका विश्वदीप पाण्डेले ८ मत पाएका छन् ।
तिलोत्तमा वडा नं १ मा रास्वपाका सुलभ खरेलले २७ सय ८१ मत पाएका छन् । यहाँ विष्णु पौडेलले ६०९ मत पाएका थिए भने नेकपाका विश्वदीपले ३५ मत पाएको निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । रुपन्देही २ मा एकलाख ३५ हजार ५० मतदाता छन् ।
