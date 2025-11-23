चितवन २ मा रविले लिए अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ११५८ मत ल्याएर एमाले उम्मेदवार अस्मिन घिमिरेलाई पछि पारेर अग्रता लिएका छन्।
- एमालेकी अस्मिन घिमिरेले ९०८ मत प्राप्त गरेकी छन् भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रताप गुरुङ ७७५ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन्।
- नेपाली कांग्रेसकी मीना खरेलले ५३९ मत ल्याएकी छन्।
२२ फागुन, भरतपुर । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अग्रता लिएका छन् ।
प्रारम्भिक गणनामा एमाले उम्मेदवारभन्दा पछि परेका रविले पछिल्लो मतगणनामा एमाले उम्मेदवार अस्मिन घिमिरेलाई उछिनेका छन् ।
रविले एक हजार १५८ मत ल्याउँदा एमालेका अस्मिनले ९०८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रताप गुरुङ ७७५ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् भने नेपाली कांग्रेसकी मीना खरेलले ५३९ मत ल्याएकी छन् ।
