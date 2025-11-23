मकवानपुरको मतगणना बिहान साढे १० बजेदेखि

२२ फागुन, हेटौंडा । मकवानपुरको मतगणना शुक्रबार बिहान साढे १० बजेदेखि गरिने भएको छ ।
बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकले साढे १० बजेदेखि मतगणना गर्ने सहमति भएको मुख्य निवार्चन अधिकृत गीता श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
यसअघि एकभन्दा बढी वडा मिसाएर गन्ने वा एक वडाको मात्रै गन्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन ।
अब प्रत्येक वडाको छुट्टाछुट्टै गणना गरिने गरी सहमति भएको हो । दलहरूले वडाको छुट्टा-छुट्टै मतगणना हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
