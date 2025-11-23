+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मोरङका ५ वटा क्षेत्रमा रास्वपा र एउटामा श्रम संस्कृतिको अग्रता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १२:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मोरङका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले ५ क्षेत्रमा अग्रता लिएका छन्।
  • मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा रास्वपा उम्मेदवार रूविना आचार्यले ३ हजार ४२३ मतसहित अग्रता बनाएकी छन्।
  • क्षेत्र नम्बर ३ बाहेक सबै क्षेत्रमा रास्वपा उम्मेदवारले अग्रता बनाएका छन् र कांग्रेस, एमाले, नेकपा तथा जसपा नेपालका उम्मेदवार पछिपछि छन्।

२२ फागुन, विराटनगर । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङका ५ वटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । मोरङका ६ वटै क्षेत्रमा मतगणना जारी छ । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार क्षेत्र नम्बर ३ बाहेकका क्षेत्रमा रास्वपा उम्मेदवार अगाडि छन् । कांग्रेस एमाले, नेकपा र जसपा नेपालका उम्मेदवार पछिपछि छन् ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा रास्वपा उम्मेदवार रूविना आचार्यले अग्रता लिएकी छन् । ५७३४ मत गणना हुँदा ३ हजार ४२३ सहित आचार्यले अग्रता बनाउँदा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइराला ७२८ मतसहित पछ्याइरहेका छन् । नेकपा एमाले उम्मेदवार विनोद ढकाल ६२७ मतसहित पछि छन् ।

क्षेत्र नम्बर ५ मा रास्वपा उम्मेदवार आशा झाले अग्रता बनाएकी छन् । उनले ३ हजार ९७९ मत पाएकी छन् । जसपा नेपालका उम्मेदवार राजकुमार यादवले १ हजार ३६६ मतसहित दोस्रो स्थानमा पछ्याइरहेका छन् । नेकपा उम्मेदवार शिवकुमार मण्डलले १ हजार २८६ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।

क्षेत्र नम्बर ४ मा रास्वपा उम्मेदवार सन्तोष राजवंशीले अग्रता बनाएका छन् । राजवंशी ११ हजार ५६४ मतसहित अग्रता बनाउँदा दोस्रो स्थानमा रहेका कांग्रेसका गुरुराज घिमिरेले २ हजार ६४८ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।

मतगणानाको सुरुवाती अवस्थामा क्षेत्र नम्बर ३ मा भने श्रम संस्कृति पार्टी उम्मेदवार अमिर मगरले ५५४ मतसहित अग्रता बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार सुनिल शर्माले ३३६ मतसहित पछ्याइरहेका छन् । रास्वपा उम्मेदवार गणेश कार्कीले २९५ मतसहित पछि छन् ।

क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपा उम्मेदवार कृष्ण कार्कीले अग्रता बनाएका छन् । रास्वपा उम्मेदवार कार्कीले १ हजार १६७ मतसहित अग्रता बनाउँदा एमाले उम्मेदवार दिलीपकुमार अग्रवाल ४४५ र नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल ३६७ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।

क्षेत्र नम्बर १ मा पनि राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी उम्मेदवार यज्ञमणी न्यौपानेले अग्रता बनाएका छन् । उनले ४ हजार १२६ मत पाउँदा पछ्याइरहेकी श्रम संस्कृति पार्टीकी शान्ति पाख्रिनले २ हजार ८१४ मत पाएकी छन् ।

मोरङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित