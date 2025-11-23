मुस्ताङमा कांग्रेसका योगेश गौचनको जित निश्चित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुस्ताङमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार योगेश गौचन थकाली ३३०७ मतसहित विजयी भएका छन्।
- नेकपा एमालेका उम्मेदवार इन्द्रधारा विष्टले १८०६ मत प्राप्त गरेका छन् भने रास्वपाका अधितीय चन्द्र थकालीले ७५९ मत ल्याएका छन्।
- मुस्ताङमा ११ हजार ३२८ मतदाता मध्ये ६३८८ मत खसेको थियो र १०७ मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
२२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुस्ताङमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको जित निश्चित भएको छ । यहाँ ३३०७ मतसहित कांग्रेसका उम्मेदवार योगेश गौचन थकालीको जित पक्का भएको हो । यहाँ मत गणना सम्पन्न भइसकेको तर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आधिकारिकता घोषणा गर्न भने बाँकी छ ।
नेकपा एमालेका उम्मेदवार इन्द्रधारा विष्टले १८०६ मत मात्रै ल्याएका छन् । यहाँ रास्वपाका उम्मेदवार अधितीय चन्द्र थकालीले ७५९ मत ल्याएका छन् ।
राप्रपाका कमला लालचनले १६१ मत ल्याए भने नेकपाका ङुटुक गुरुङले १५१ मत ल्याउँदा । योगेश २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि निर्वाचित भएका थिए ।
जम्मा मतदाता ११ हजार ३२८ मत रहेको मुस्ताङमा ६३८८ मात्रै मत खसेको थियो । यहाँ १०७ मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
