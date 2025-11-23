सप्तरी-४ मा रास्वपाका साह अगाडि, पछ्याउँदै कांग्रेसका तेजुलाल 

२२ फागुन, सप्तरी । सप्तरीको क्षेत्र नम्बर-४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सिताराम साहले अग्रता लिएका छन् ।
खडक नगरपालिका कार्यालय जारी मतगणनामा साहले १ हजार ६८५ मत ल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसका तेजुलाल चाैधरीले ४६२ मत प्राप्त गरेको छ ।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार डा. बबी सिंह यादवले ३८९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका उम्मेदवार गंगाप्रसाद चाैधरीले १०६ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी रुवी कर्णले ४२ मत ल्याएका छन् ।
खडक नगरपालिका-१ र २ काे २ हजार ९ सय ३२ मतगणना भएको छ । बदर मत १ सय ५१ छ ।
