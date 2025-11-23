रुपन्देही-५ मा रास्वपाको फराकिलो अग्रता

२२ फागुन,बुटवल । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारले फराकिलो अग्रता लिएका छन् ।
१५६२ मत गणना हुँदा रास्वपाका उम्मेदवार तौफिक अहमद खानले ९२५ मत पाएको छन् ।
नेकपा एमालेका खिमलाल भट्टराईले २६८, नेपाली कांग्रेसबाट भरतकुमार शाहले १९८, श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवारले ९०, नेकपाका मोहम्मद वकिल मुसलमानले ३३ र राप्रपाका मिनप्रसाद घिमिरेले १८ मत पाएका छन् । यहाँ एक लाख ३४ हजार ४ सय ४२ मतदाता रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4