Live Updates : कहाँ कसको अग्रता, देशभरको मतगणना नतिजा ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते ९:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • देशभरका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मत गणना तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
  • धेरै स्थानमा नयाँ उम्मेदवारहरूले अग्रता लिइरहेका छन्।
  • धेरै हेभी वेट नेताहरू पछाडि परिरहेका छन्।

२२ फागुन, काठमाडौं । देशभरका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मत गणना तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जहाँ अधिकांश स्थानमा नयाँ उम्मेदवारहरूले अग्रता लिइरहेका छन् र धेरै हेभी वेट नेताहरू निकै पछाडि परिरहेका छन् ।

देशभर कहाँ कहाँ भइरहेका छन् मतगणना, कसले लिइरहेको छ अग्रता ? पलपलको अपडेटका लागि हामीसँगै रहनुहोला।

Live Updates

७ ताजा अपडेट
4 minutes ago, 09:59:35
कपिलवस्तु-२ मा मतगणना सुरु

कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २ को मतगणना सुरु भएको छ । सर्वदलीय बैठकपछि मतगणना सुरु भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

कपिलवस्तुको बालमन्दिर रत्नराज मावि र बुद्ध पद्म माविको बुथबाट मतपेटिका खोलेर मतगणना सुरु भएको हो ।

4 minutes ago, 09:59:28
12 minutes ago, 09:52:18
शीर्ष नेताहरू : को कहाँ कति अगाडि/पछाडि ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ निन्तर अगाडि रहेका छन् । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार रवि लामिछाने ३२६५ मत ल्याएर अग्रता लिइरहेका छन् भने एमालेका अस्मिन घिमिरे १५१९ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।

झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पछि पारिरहेका छन् । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बालेनले १ हजार ४ सय ७८ मत प्राप्त गर्दा ओलीले ३ सय ८४ मत प्राप्त गरेका छन् ।

14 minutes ago, 09:50:16
धवलागिरी गाउँपालिकाबाट म्याग्दीको मतगणना सुरु

म्याग्दीमा अहिले बिहान ९ बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ । बेनीस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा मतगणना भइरहेको छ ।

मतगणना धवलागिरी गाउँपालिकाबाट सुरु गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

15 minutes ago, 09:48:46
जुम्लामा राप्रपालाई अग्रता

५० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको मतगणता हुँदा निकै कमजोर देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मतगणनामा पहिलोपटक अग्रता लिएको छ ।

राप्रपाले जुम्लाबाट अग्रताको खाता खोलेको हो । उसलाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पछ्याइरहेको छ ।

22 minutes ago, 09:41:53
५६ निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी, रास्वपाको ४४ सिटमा अग्रता

देशभरका ५६ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राप्त प्रारम्भिक परिणामअनुसार, अहिले रास्वपाले ४४ स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ । कांग्रेसले ५, एमालेले ४, नेकपाले २ र राप्रपाले एक स्थानमा अग्रता लिइरहेका छन् ।

24 minutes ago, 09:39:42
विश्वप्रकाशले भनेः मतदाताको फैसला स्वीकार्य

प्रतितिधि सभा निर्वाचनको जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसअनुकूल परिणाम नदेखिएपछि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मतदाताको फैसला स्वीकार्य भएको बताएका छन् ।

गत निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अप्रत्याशित अग्रता लिएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् मतदाताको फैसला स्वीकार्य भएको बताएका हुन् ।

मतगणना
