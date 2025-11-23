उदयपुर-१ : रास्वपाका गेलाल दोब्बर मतान्तरसहित अगाडि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उदयपुर १ मा जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पारशमणि गेलालले १२२६ मतसहित अग्रता दोब्बर बनाएका छन्।
- नेकपा एमालेका दुर्गाकुमार थापाले ६०५ मत ल्याएका छन् भने नेकपाका बलदेव चौधरीले ४६४ मत प्राप्त गरेका छन्।
- श्रम संस्कृति पार्टीका राजेशकुमार राईले ४५२ मत र नेपाली कांग्रेसका बिदुर बस्नेतले ४१२ मत ल्याएका छन्।
२२ फागुन, उदयपुर । उदयपुर १ मा जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पारशमणि गेलालले अग्रता दोब्बर बनाएका छन् ।
उनले १२२६ मत ल्याउँदा नेकपा एमालेका दुर्गाकुमार थापाले ६०५ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै नेकपाका उम्मेदवार बलदेव चौधरीले ४६४ मत ल्याएका छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका राजेशकुमार राईले ४५२ मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका बिदुर बस्नेतले ४१२ मत ल्याएका छन् ।
