महोत्तरी-१ : रास्वपाका प्रमोदकुमार दोब्बर मतान्तरसहित अगाडि

- महोत्तरी १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमोदकुमार यादवले ३५४७ मतसहित अग्रता बढाइरहेका छन्।
- नेकपाका गिरिराजमणि पोखरेल १६२० मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् भने नेकपा एमालेकी लक्ष्मी महतो कोइरी ७०३ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन्।
- नेपाली कांग्रेसका मुकेशराज काफ्लेले ५१७ मत ल्याएका छन् र श्रमसंस्कृति पार्टीकी लिला दियालीले १७६ मत प्राप्त गरेकी छन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत महोत्तरी १ मा पनि मतगणना जारी छ । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमोदकुमार यादवले अग्रता बढाइरहेका छन् । उनले ३५४७ मत ल्याएका छन् ।
त्यस्तै उनलाई नेकपाका गिरिराजमणि पोखरेल १६२० मतसहित पछ्याइरहेका छन् । नेकपा एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी ७०३ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् । नेपाली कांग्रेसका मुकेशराज काफ्लेले ५१७ मत ल्याएका छन् ।
श्रमसंस्कृति पार्टीका लिला दियालीले १७६ मत ल्याएका छन् । राप्रपाका होमप्रसाद पोखरेलले १५४ मत ल्याएका छन् ।
