+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपालमा निर्वाचन सम्पन्नपछि विभिन्न देशले दिए बधाई, कसले के भने ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते २३:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारत, चीन, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, इजरायल लगायतका देशले बधाई दिएका छन्।

नेपालमा आज सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात विभिन्न देशले बधाई दिन थालेको छ । अहिलेसम्म नेपाललाई भारत, चीन, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, इजरालय लगायतका देशले बधाई दिइसकेको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवाले एक प्रेस नोट जारी गर्दै पछिल्लो असाधारण परिस्थितिबीच पनि सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराएकामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, नेपाल सरकार, नेपाली जनता साथै विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई बधाई दिए ।

उनले यस निर्वाचनमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा लजिस्टिक सामग्रीहरू उपलब्ध समेत गराएको जनाएका छन् । त्यस्तै दुई देश र जनताबीचको मजबुत एवम् बहुआयामिक सम्बन्धलाई आपसी हितका लागि अझ सुदृढ तुल्याउन बन्ने नयाँ सरकारसँग काम गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै नेपालस्थित अमेरिकन राजदुतावासले नेपाललाई निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा धन्यवाद भनेको छ । आगामी सरकारसँग दुवै देशको समृद्धि र सुरक्षासम्बन्धी साझा लक्ष्यहरूमा सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको राजदूतावासको भनाइ छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक स्टाटस लेख्दै नेपालमा यति शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र सहज रूपमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिएका छन् । उनले लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरेकोमा नेपालीहरूलाई हार्दिक शुभकामना समेत दिएका छन् ।

‘यस निर्वाचनका लागि नेपाली अधिकारीहरू र सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूले गरेको ठूलो प्रयासको पूर्ण कदर गरिनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘म नेपालको स्थिरता, विकास र समृद्धिको साथै नेपाली जनताको सुख, स्वास्थ्य र सफलताको कामना गर्दछु । चीन सधैं नेपालको साथमा छ’

यसैगरी नेपालका लागि स्विजरल्याण्डका राजदूत ड्यानिएल म्युलीले पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई बधाई दिएका छन् । उनले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत नेपाल र नेपाली जनताका आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्ने दिशातर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् ।

इजरायली राजदूत श्मुलिक बासले पनि नेपाललाई बधाई दिएका छन् । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र सबै नेपालीका आकाङ्क्षाहरूलाई अगाडि बढाउन निर्वाचन महत्त्वपूर्ण कदम भएको उनले बताएका छन् । साथै इजरायल नेपालसँगको घनिष्ठ मित्रता र सहयोगलाई निरन्तरता दिन तत्पर रहेको जनाएको छ ।

यसैगरी अहिले अन्य देशका राजदूत अथवा दूतावासबाट नेपाललाई बधाई दिने क्रम पनि रहेको छ ।

निर्वाचन विदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित