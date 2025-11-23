झापा-५ मा पनि सुरु भयो मतगणना

२१ फागुन, झापा । झापा क्षेत्र नम्बर ५ को मतगणना सुरु भएको छ ।
सर्वाधिक चासो रहेको यो क्षेत्रमा सर्वदलीय बैठकमा सहमति भएसँगै केहीबेर अघिबाट मतगणना सुरु भएको हो ।
भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह उम्मेदवार भएका कारण यो क्षेत्र बढी चर्चामा छ ।
१ लाख ६३ हजार ३७९ मतदाता रहेको झापा–५ मा ६५ प्रतिशत बढी मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । यो क्षेत्रमा ओली र शाहसहित २४ उम्मेदवार छन् ।
