चितवन-२ : कांग्रेसकी खरेलभन्दा तेब्बर मतान्तरले लामिछाने अगाडि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले २२ फागुन, चितवनमा १० हजार ८१४ मत ल्याएर अग्रता बढाएका छन्।
- कांग्रेसकी मीना खरेलले ३३१९ मत ल्याएकी छन् भने नेकपा एमालेकी अस्मिन घिमिरेले २८४५ मत ल्याएकी छन्।
- नेकपाका प्रताप गुरुङले १८४३ मत ल्याएका छन् र मतगणना जारी छ।
२२ फागुन, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापित रवि लामिछानेले अग्रता झनै बढाएका छन् ।
लामिछानेले १० हजार ८१४ मत ल्याउँदा उनलाई पछ्याइरहेकी कांग्रेसकी मीना खरेलले ३३१९ मत मात्रै ल्याएकी छन् ।
नेकपा एमालेका अस्मिन घिमिरेले २८४५ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै नेकपाका प्रताप गुरुङले १८४३ मत ल्याएका छन् । मतगणना जारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4