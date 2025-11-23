+
सर्लाही ४ मा अमरेशभन्दा पछि परे गगन थापा

अमरेशभन्दा गगन थापा साढे ४ सय भन्दा बढी मत अन्तरले पछि परेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १४:३६

सर्लाही । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको हट स्पट मानिएको सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४को प्रारम्भिक मतगणनामा कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापा रास्वपा उम्मेदवार अमरेश कुमार सिंहभन्दा पछि परेका छन् ।

अमरेशले १ हजार २३९ मत पाउँदा थापाले ७६८ मत पाएका छन् ।

जनमतका राकेश मिश्राले २५०, नेकपा एमालेका उम्मेदवार अमनिश कुमार यादवले १९९ र नेकपा उम्मेदवार डा रजनिश रायले १८ मत पाएका छन् । जसपाका रामेश्वर राय यादवले २ मत पाएका छन् ।

बिहान १० बजेदेखि मतगणना सुरु भए पनि पहिलोपटक औपचारिक रुपमा प्रारम्भिक मत सार्वजनिक भएको हो ।

गोडैताको श्री वेणी भोला नमूना माविमा मतगणना भइरहेको छ ।

सर्लाही ४
प्रतिक्रिया
