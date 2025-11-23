काठमाडौंमा मतदान गरेर सर्लाही पुगे गगन (तस्वीरहरू)

२१ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा काठमाडौंमा मतदान गरेर सर्लाही पुगेका छन् । सभापति थापा सर्लाही-४ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छन् ।
जहाँ थापा र रास्वपा उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहबीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैक्रममा सभापति थापा सर्लाही पुगेर मतदान केन्द्रहरूको निरीक्षणमा पनि निस्किसकेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
