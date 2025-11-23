सर्लाही-४ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्यो

२१ फागुन, काठमाडौं । सर्लाही-४ मा सवा दुई (२:१५) बजेसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको छ । सर्लाही-४ का निर्वाचन अधिकृत विनोद घिमिरेले हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको बताएका छन् ।
सर्लाही-४ मा कुल एक लाख २१ हजार १२ जना मतदाता छन् ।
यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा पनि उम्मेदवार छन् । थापालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहले टक्कर दिइरहेका छन् ।
