+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जुम्लामा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही ११३० मतले अगाडि

३९६३ मतगणना गरिसक्दा शाहीले २१०२ मत प्राप्त गरेका हुन्। 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १४:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जुम्लामा ३९६३ मतगणना गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहीले २१०२ मत प्राप्त गरी अग्रस्थानमा छन्।
  • नेकपाका नरेश भण्डारीले ९७२ मत पाएका छन् र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही ११३० मतले पछि छन्।
  • मतगणना जारी छ र महिला उम्मेदवार रास्वकी विनिता कठायतले २९ मत प्राप्त गरेकी छन्।

२२ फागुन, जुम्ला । जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाहीले २१०२ मत ल्याएर अग्र स्थानमा रहेका छन्। ३९६३ मतगणना गरिसक्दा शाहीले २१०२ मत प्राप्त गरेका हुन्। दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपका नरेश भण्डारीले ९७२ मत प्राप्त गरेर राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि ११३० मतान्तरले पछाडि छन्।

त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका दीपबहादुर शाहीले ४९६ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका शान्तिलाल महतले २१२ मत प्राप्त गरेका छन्।

जुम्लामा एकमात्र महिला उम्मेदवार बनेकी रास्वकी विनिता कठायतले अहिलेसम्म २९ मत प्राप्त गरेकी छन्।

साथै नेमकिपाका विर्षबहादुर रावतले २८ मत, नेजपाका रनिल विक्रम शाहीले २ मत,नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)उम्मेदवार बिर्खबहादुर शाहीले १ मत र प्रलोपा उम्मेदवार मनऋषि धितालले ३ मत प्राप्त गरेका छन्।

जुम्लामा एकमात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका भक्तबहादुर रावलले अहिलेसम्म १ मत प्राप्त गरेका छन् भने मतगणना कार्य निरन्तर जारी भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

ज्ञानेन्द्र शाही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित