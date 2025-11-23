सर्लाही–४ अपडेट : गगन भन्दा २८ सय ८ मतले अमरेश अगाडि

२२ फागुन, काठमाडौं । सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ मा रास्वपा उम्मेदवार अमरेश कुमार सिंहले अग्रता कायमै राखेका छन् ।
पछिल्लो विवरण अनुसार, उनले ७ हजार २ सय ५२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उनलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका उम्मेदवार गगन कुमार थापाले पछ्याइरहेका छन् । थापाले ४४४४ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उनीहरूबीच २ हजार ८ सय ८ मतको अन्तर छ ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका उम्मेदवार अमनिश यादवले १ हजार २८२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
नेकपाका डा. रजनिश रायले ३ सय ९५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
चुनावी नतिजा २०८२
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
