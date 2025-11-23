+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चौथो प्रयासमा संसद् प्रवेश गर्दै पुकार

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले तीन पटक जितेको काठमाडौं–४ बाट यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पुकार बम विजयी भएका छन् । बमले चौथो प्रयासमा संसदको यात्रा तय गरेका छन् ।

0Comments
Shares
कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८२ फागुन २३ गते ३:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पुकार बमले काठमाडौं–४ बाट २९ हजार २४२ मत ल्याएर विजयी भएका छन्।
  • बमले २०७० देखि निर्वाचन लड्दै आएका थिए र यसपटक क्षेत्र परिवर्तन गरेर काठमाडौं–४ बाट अत्याधिक मतसहित विजयी भएका हुन्।
  • कोरोना महामारीमा विपन्नलाई निःशुल्क खाना खुवाउने र अक्सिजन सिलिन्डर वितरणमा बमले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए।

२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले तीन पटक जितेको काठमाडौं–४ बाट यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पुकार बम विजयी भएका छन् । बमले चौथो प्रयासमा संसदको यात्रा तय गरेका छन् ।

बमले २९ हजार २४२ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार सचिन तिमल्सिनाले ८ हजार ८२४ मत ल्याए । त्यस्तै, नेकपा एमालेका उम्मेदवार राजन भट्टराई ५ हजार ७३३ मत ल्याएर तेस्रो बने ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सुरेन्द्रराज भण्डारीले २ हजार २५ मत ल्याउँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार इन्द्र भुसालले ६५७ मत पाए ।

एमालेका प्रभावशाली नेता भट्टराई र कांग्रेसमा गगन थापाका विश्वासपात्र सचिन तिमल्सिनालाई हराएका बमले २०७० देखि निर्वाचन लड्दै आएका थिए । बमले २०७० को दोस्रो संविधानसभा र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–८ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ती दुई निर्वाचनमा उनी छैटौं र तेस्रो स्थानमा आएका थिए ।

क्षेत्र परिवर्तन गरेर काठमाडौं–४ गएका उनी अत्याधिक मत सहित विजयी भएका हुन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौं–४ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेर पनि फिर्ता लिएको थियो । यस पटक भने यो क्षेत्रमा रावपाले बमलाई उम्मेदवार बनायो ।

उज्ज्वल थापाले नेतृत्व गरेको विवेकशील अभियानदेखि उनी सुशासन र सामाजिक कार्यमा क्रियाशील बनेका थिए । विवेकशील अभियान सुशासन र सामाजिक न्यायको अभियानसँगै परिणाममुखी र सुसंस्कृत राजनीतिका लागि प्रारम्भ गरिएको थियो ।

उक्त अभियानलाई उज्ज्वल थापाले दलका रूपमा विवेकशील नेपाली दल गठन गरेका थिए । यही माध्यमबाट बम वैकल्पिक राजनीतिमा संलग्न भए, जुन विवेकशील नेपाली दल नेपाली युवाले शुरू गरेको वैकल्पिक राजनीतिको इमानदार प्रयास थियो ।

उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा सुरु भएको उक्त राजनीतिक अभियानबाट अघि बढेका उनी रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य छन् । काठमाडौं–११, थापाथलीका बासिन्दा उनले २०७२ को महाभूकम्पपछि ‘विवेकशील नेपाली’को तर्फबाट देशभर राहत र उद्धार अभियानको नेतृत्व गरेका थिए ।

समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका बमले गत वैशाखमा सामाजिक सञ्जालबाट अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोगको आह्वान गरेका थिए । अमेरिकाको प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय अध्ययनका लागि सामाजिक सञ्जालमा आर्थिक सहयोग माग गरेका थिए, जसबारे आफू पारदर्शी रहेको दाबी उनले गर्दै आएका छन् ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका उनी त्यसयता ‘नेपाल खुला छ’, ‘नेताज्यू खबरदारः संविधान कहिले’, ‘पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो सरकार’, ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान’, ‘इनफ इज इनफ’ र गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षाको २० पटकसम्मको आन्दोलनलगायत दर्जनौं अभियान–आन्दोलनमा सहभागी भए ।

विश्वलाई हायलकायल पारेको कोरोना महामारीका बेला पीडित नागरिकप्रति राज्यलाई जवाफदेही बनाउन साथी ईः सँग पुकार पनि १२ दिन सत्याग्रह (आमरण अनसन) बसेका थिए ।

कोरोना महामारीमा विपन्न व्यक्तिहरूलाई काठमाडौंको खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउने काममा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले । कोरोनाकालमा विभिन्न ठाउँमा सहयोग जुटाएर ५०० भन्दा बढी अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र सिलिन्डर लिएर बिरामीहरूको घर–घर पुगे उनी । यसपटक घर–घरका मतदाताले उनलाई मत दिए ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
पुकार बम
लेखक
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित