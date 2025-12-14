काठमाडौं- ४ मा रास्वपाका उम्मेदवार पुकार बम

६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा पुकार बलमे टिकट पाएका छन् । उनले क्षेत्र नम्बर १ रोजेका थिए । तर उनले क्षेत्र नम्बर ४ को टिकट पाएका हुन् । अघिल्लो चुनावमा बम क्षेत्र नम्बर १ को उम्मेदवार थिए । यो क्षेत्र कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जित्दै आएको क्षेत्र हो । यसपटक गगन थापा सर्लाही-४ मा उठ्ने भएका छन् ।
