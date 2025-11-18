काठमाडौं- ९ : रास्वपाका डीपी अर्याल साढे २९ हजार मतान्तरले विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका डीपी अर्याल काठमाडौं ९ बाट निर्वाचित भएका छन् । उनले ३५ हजार ९३ मत ल्याएर निर्वाचित भए ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी नानुमैया बास्तोलाले ५ हजार ४६० मत ल्याइन् । नेकपा एमालेका अजयक्रान्ति शाक्यले ४ हजार ५८० मत ल्याए । त्यस्तै राप्रपाका दिलकुमार कार्कीले १ हजार ४५७ मत ल्याउँदा नेकपाका राधाकृष्ण महर्जनले १ हजार ३२८ मत ल्याए ।
