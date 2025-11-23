गोरखा-१ को मतगणना सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गोरखा क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना सुरु भएको छ र सबै २३ मतदान केन्द्रका मतपेटिका संकलन भइसकेको छ।
- नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत मतपेटिका ढुवानी गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बिष्णुप्रसाद गौतमले बताए।
- गोरखा–१ मा ६४ हजार ५ मत खसेको छ र कुल मतदाता संख्या १ लाख २० हजार ५२५ रहेको छ।
२३ फागुन, गोरखा । गोरखा क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना सुरु भएको छ । केहीबेर अघिबाट गणना सुरु गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि उत्तरी गोरखास्थित मतदान केन्द्रका मतपेटिका नआइपुग्दा गणना प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । कार्यालयका अनुसार अहिले सबै मतपेटिका संकलन भइसकेको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सो क्षेत्रको २३ मतदान केन्द्रका मतपेटिका ढुवानी गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बिष्णुप्रसाद गौतमले बताए ।
‘हिजो ९ वटा मतादन केन्द्रको मतपेटिका ढुवानी भयो,’ उनले भने, ‘बाँकी आज ल्याइयो ।’ जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा मतगणना थालिएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गोरखा–१ मा ६४ हजार ५ मत खसेको छ । कुल मतदाता संख्या भने १ लाख २० हजार ५२५ छन् ।
सो क्षेत्रमा कांग्रेसबाट प्रेम खत्री, नेकपाबाट हरिराज अधिकारी, एमालेबाट आरसी लामिछाने र रास्वपाबाट सुधन गुरुङ उम्मेदवार छन् ।
