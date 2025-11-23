सोवितालाई बधाई दिँदै रेनुले भनिन्– कामबाट मन जितेँ, मत जित्न सकिनँ

काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा उम्मेदवार रेनु दाहालले कामबाट चितवनवासीको मन जिते पनि मत जित्न नसकेको बताएकी छन् ।
रास्वपा उम्मेदवार सोविता गौतमलाई फेसबुकमार्फत् बधाई दिँदै उनले भनेकी छन्, ‘मैले कामद्वारा तपाईंहरुको मन त जितेँ तर मत जित्न सकिनँ । मत जित्ने सोविता गौतमलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहान्छु ।’
रेनुले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको पाँच वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिएकी थिइन् । उनले चितवनवासीको मत खेर जान नदिने बताएकी छन् ।
‘आगामी दिनमा कामद्वारा जनतामा खुशीयाली र चितवनको थप विकास र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ रेनुले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘यो सुनामीको लहडमा पनि मलाई विश्वास गरेर मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरुप्रति म ऋणी छु । तपाईंहरूको यो गुन मैले कहिल्यै बिर्सने छैन ।’
एनले चितवनवासीको हक हित, विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर साथमा हुने उनले बताएकी छन् ।
