सोवितालाई बधाई दिँदै रेनुले भनिन्– कामबाट मन जितेँ, मत जित्न सकिनँ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २३ गते १४:०१

काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा उम्मेदवार रेनु दाहालले कामबाट चितवनवासीको मन जिते पनि मत जित्न नसकेको बताएकी छन् ।

रास्वपा उम्मेदवार सोविता गौतमलाई फेसबुकमार्फत् बधाई दिँदै उनले भनेकी छन्, ‘मैले कामद्वारा तपाईंहरुको मन त जितेँ तर मत जित्न सकिनँ । मत जित्ने सोविता गौतमलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहान्छु ।’

रेनुले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको पाँच वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिएकी थिइन् । उनले चितवनवासीको मत खेर जान नदिने बताएकी छन् ।

‘आगामी दिनमा कामद्वारा जनतामा खुशीयाली र चितवनको थप विकास र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ रेनुले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘यो सुनामीको लहडमा पनि मलाई विश्वास गरेर मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरुप्रति म ऋणी छु । तपाईंहरूको यो गुन मैले कहिल्यै बिर्सने छैन ।’

एनले चितवनवासीको हक हित, विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर साथमा हुने उनले बताएकी छन् ।

चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
चितवन चितवन ३ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ रेनु दाहाल सोविता गौतम
Hot Properties

