२२ हजार बढी मतान्तरसहित रवि लामिछानेको अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवन-२ को मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ३० हजार ८६५ मतसहित अग्रता बढाइरहेका छन्।
- नेपाली कांग्रेसकी मीनाकुमारी खरेलले ८ हजार ७४४ मत ल्याएकी छन् भने नेकपा एमालेकी अस्मिन घिमिरेले ५ हजार २९७ मत पाएकी छन्।
- अहिलेसम्म ५१ हजार ८२३ मतगणना भइसकेको छ र बदर मत १ हजार ८११ रहेको छ।
२२ फागुन, काठमाडौं । चितवन-२ को मतगणना जारी छ ।
पछिल्लो मतगणनाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अग्रता बढाइरहेका छन् । उनले ३० हजार ८६५ मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसकी मीनाकुमारी खरेलले ८ हजार ७४४ मत ल्याएर पछ्याइरहेकी छन् ।
खरेललाई भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार अस्मिन घिमिरेले ५ हजार २९७ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।
नेकपाका प्रताप गुरुङले ३ हजार २५५ मत ल्याएका छन् ।
यहाँ अहिलेसम्म ५१ हजार ८२३ मतगणना भइसकेको छ । अहिलेसम्म बदर मत नै १ हजार ८११ रहेको छ ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4