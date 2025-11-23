+
२२ हजार बढी मतान्तरसहित रवि लामिछानेको अग्रता

पछिल्लो मतगणनाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अग्रता बढाइरहेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते २२:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवन-२ को मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ३० हजार ८६५ मतसहित अग्रता बढाइरहेका छन्।
  • नेपाली कांग्रेसकी मीनाकुमारी खरेलले ८ हजार ७४४ मत ल्याएकी छन् भने नेकपा एमालेकी अस्मिन घिमिरेले ५ हजार २९७ मत पाएकी छन्।
  • अहिलेसम्म ५१ हजार ८२३ मतगणना भइसकेको छ र बदर मत १ हजार ८११ रहेको छ।

२२ फागुन, काठमाडौं । चितवन-२ को मतगणना जारी छ ।

पछिल्लो मतगणनाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अग्रता बढाइरहेका छन् । उनले ३० हजार ८६५ मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसकी मीनाकुमारी खरेलले ८ हजार ७४४ मत ल्याएर पछ्याइरहेकी छन् ।

खरेललाई भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार अस्मिन घिमिरेले ५ हजार २९७ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।

नेकपाका प्रताप गुरुङले ३ हजार २५५ मत ल्याएका छन् ।
यहाँ अहिलेसम्म ५१ हजार ८२३ मतगणना भइसकेको छ । अहिलेसम्म बदर मत नै १ हजार ८११ रहेको छ ।

