सिन्धुली–१ मा रोचक प्रतिस्पर्धा, रास्वपाको अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच रोचक प्रतिस्पर्धा भएको छ।
- रास्वपाका धनेन्द्र कार्की १६ हजार २६० मतसहित अग्रस्थानमा छन् भने एमालेका प्रदीप कटुवाल १५ हजार ६६८ मत ल्याएका छन्।
- कमलामाई नगरपालिकाको १४ नम्बर वडाको मत गणना बाँकी छ र रास्वपाले ५९२ मतको अग्रता बनाएको छ।
२३ फागुन, काठमाडौं । सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ मा रोचक प्रतिस्पर्धा भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच रोचक प्रतिस्पर्धा भएको हो ।
अब कमलामाई नगरपालिकाको १४ नम्बर वडाको मात्रै मत गणना हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म रास्वपाले ५९२ मतको अग्रता बनाएको छ ।
रास्वपाका धनेन्द्र कार्की १६ हजार २६० मतसहित अग्रस्थानमा छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका प्रदीप कटुवालले १५ हजार ६६८ मत ल्याएका छन् । कांग्रेसका उज्जवल बरालले १४ हजार ९८९ मत ल्याएका छन् ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4