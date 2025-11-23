कैलाली-२ मा नेकपा अगाडि, रास्वपा तेस्रो

२२ फागुन, काठमाडौं । कैलाली–२ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अग्रता लिएको छ । मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार उक्त पार्टीका उम्मेदवार नन्दबहादुर साउद ४४१ मतका साथ अगाडि छन् ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका विजयबहादुर स्वारले सुरुवाती अग्रता लिएका थिए । अहिले उनी ४०७ मतका साथ दोस्रो स्थानमा छन् ।
कैलाली–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केपी खनाल ३७६ मतका साथ तेस्रो स्थानमा छन् । यहाँ नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर थापा २९० मतसहित चौथो स्थानमा छन् ।
कैलाली–२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका उम्मेदवार पतिराम चौधरीले ५० ल्याएका छन् ।
