रोल्पामा प्रारम्भिक मतगणना : नेकपाका वर्षमान पुनको अग्रता

- रोल्पाको एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रारम्भिक मतगणनामा नेकपाका वर्षमान पुनले २६५ मतसहित अग्रता लिएका छन्।
- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का चुडामणि वलीले २५९ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन्।
- नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद घर्तीले २०, कांग्रेसका सुदनकुमार वली र रास्वपाका बालराम थापाले समान ७ मत पाएका छन्।
२२ फागुन, रोल्पा । एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको रोल्पामा मतगणना सुरु भएको छ । प्रारम्भिक मतगणनाअनुसार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वर्षमान पुनले अग्रता लिएका छन् ।
यहाँ ५९४ मत गणना गर्दा पुनले २६५ मतका साथ अग्रता लिएका छन् ।
उनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का चुडामणि वलीले २५९ मतका साथ पछ्याइरहेका छन् ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद घर्तीले २०, कांग्रेसका सुदनकुमार वलीले ७ तथा रास्वपाका बालराम थापाले ७ भोट पाएका छन् ।
