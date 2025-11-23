+
रोल्पामा प्रारम्भिक मतगणना : नेकपाका वर्षमान पुनको अग्रता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १५:१९

२२ फागुन, रोल्पा । एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको रोल्पामा मतगणना सुरु भएको छ । प्रारम्भिक मतगणनाअनुसार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वर्षमान पुनले अग्रता लिएका छन् ।

यहाँ ५९४ मत गणना गर्दा पुनले २६५ मतका साथ अग्रता लिएका छन् ।

उनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का चुडामणि वलीले २५९ मतका साथ पछ्याइरहेका छन् ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद घर्तीले २०, कांग्रेसका सुदनकुमार वलीले ७ तथा रास्वपाका बालराम थापाले ७ भोट पाएका छन् ।

रोल्पा
