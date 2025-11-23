रौतहट-४ मा रास्वपाका पौडेल २१ हजार मतान्तर सहित विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ फागुन, काठमाडौं । रौतहट ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का गणेश पौडेल २१ हजार बढी मतान्तर सहित विजयी भएका छन् ।
उनले ३६ हजार ८७६ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उनका निकटक प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका देवप्रसाद तिमल्सिनाले १५ हजार ८६५ मत ल्याए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रामकुमार भट्टराईले ९ हजार ७७८ र नेकपा एमालेका रामजी साह सोनारले ३ हजार ४७८ ल्याए ।
