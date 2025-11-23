सल्यानका नेकपामा रमेश मल्ल विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सल्यानबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार रमेश मल्ल २२८५ मतान्तरसहित विजयी भएका छन्।
२४ फागुन, सल्यान । सल्यानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार रमेश कुमार मल्ल निर्वाचित भएका छन् ।
उनले २३ हजार १ सय ८९मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन् ।
उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ललित कुमार चन्दले २०,९०४ मत प्राप्त गरे । चन्दलाई मल्लले २ हजार २ सय ८५ मतान्तरले पराजित गरे।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका केशबहादुर विष्ट १७,५५८ नेकपा एमालेका गुलाब जंग शाहले १५३७३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी अनिषा नेपालीले ९०२ मत प्राप्त गरे ।
