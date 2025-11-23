+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संसदीय निर्वाचनमा महिला : तथ्यांकले बोल्छ दलका अनुदार चरित्र

कुल मतदातामध्ये झन्डै आधा हिस्सा ओगट्ने महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने मामिलामा भने दलहरूले सधैँ उपेक्षा गर्दै आएका छन् । २०१५ सालदेखि हालसम्मका ८ वटा आम निर्वाचनको तथ्यांकले पितृसत्तात्मक राजनीतिको ऐना देखाउँदै महिलालाई कसरी ‘ब्याकबेन्च’ मै सीमित राखिएको छ भन्ने तितो यथार्थ स्पष्ट हुन्छ ।

0Comments
Shares
केशव सावद केशव सावद
२०८२ फागुन २४ गते १८:४६

२४ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि २१ फागुनमा देशभर एकसाथ शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जारी मतगणनाको रुझानअनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सर्वाधिक ठूलो दल बन्दै दुई तिहाइ मतउन्मुख छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, यसपालि २० फागुनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाताको संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ रहेको थियो । जसमध्ये ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला मतदाता थिए । यो कुल मतदाता संख्याको झण्डै ४९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सामान्यतया मतदाताकै अनुपातमा उम्मेदवारी हुनपर्ने हो । तर, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको महिला उम्मेदवारको संख्या उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ रहेका तीन हजार ४०६ कुल उम्मेदवारमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या मात्र ३८८ छ । यसमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारकै संख्या १५७ छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ स्थानमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । बाँकी १५४ क्षेत्रमा कांग्रेसबाट पुरूष उम्मेदवार उठाइएको थियो ।

दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले १०, तेस्रो ठूलो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ११ र वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने रास्वपाले १६ जना महिलालाई मात्रै उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको थियो ।

जसमध्ये  नेपाली कांग्रेसबाट मात्र एक जना बासना थापा दैलेख–१ बाट निर्वाचित भएकी छन् । यस्तै रास्वपाबाट १३ जना महिला उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । एमाले, माओवादीले उम्मेदवार बनाएका र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महिला उम्मेवारहरू मध्ये कोही पनि संसदीय यात्रा तय गर्न सफल देखिएका छैनन् ।

नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहास हेर्दा हालसम्म आठवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । ती निर्वाचनहरूमा पनि उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने महिलाको संख्या न्यून देखिन्छ ।

पहिलो आमनिर्वाचन : ७ उम्मेदवार, एकमात्र विजयी 

पहिलो आमनिर्वाचन (२०१५ साल) मा दलीय र स्वतन्त्र गरी सात जना महिला उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । जसमध्ये दुई जना दलनिकट र पाँच स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । उनीहरूमध्ये एकजना मात्रै निर्वाचित भएकी थिइन् ।

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसले द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई मात्र उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६६ डडेल्धुराबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

ठकुरानी नेपालकी प्रथम महिला मन्त्री हुन् । उनलाई पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रिमण्डलमा स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्री बनाइएको थियो ।

पहिलो आमनिर्वाचनमा १०९ वटा संसदीय स्थानका लागि मतदान भएको थियो । आमनिर्वाचनमा कुल मतदाताको संख्या ४२ लाख ४६ हजार ४६८ थियो । आमनिर्वाचनमा नौ वटा राजनीतिक दलका ५१८ र स्वतन्त्र २६८ जना गरी ७८६ उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त निर्वाचनमा २५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक उम्मेदवारका लागि र २१ वर्ष उमेर पुगेको नागरिक मतदानका लागि योग्य मानिएको थियो । आमनिर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

आमनिर्वाचन २०४८ : ८० उम्मेदवारमध्ये ८ महिला नेतृ निर्वाचित

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको पहिलो आमनिर्वाचन (२०४८ साल) मा दलीय र स्वतन्त्र गरी ८० जना महिला उम्मेदवार थिए । तीमध्ये आठ जनामात्रै निर्वाचित भएका थिए ।

आमनिर्वाचन २०४८ मा कुल एक हजार ३४५ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिष्पर्धामा थिए । जसमध्ये ११२६ पार्टीगत र २१९ स्वतन्त्र उम्मेदवार मध्ये २०५ जना निर्वाचित भएका थिए । २०४८ सालमा मतदाताको संख्या १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ थियो ।

२०५१ को मध्यावधिमा ८६ महिला उम्मेदवार

मध्यावधि निर्वाचन २०५१ मा ८६ मा महिलाहरू उम्मेदवार थिए । जसमध्ये सात जना निर्वाचित भएका थिए ।

३१ वर्षअघि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले ११–११ महिला उम्मेदवारहरू खडा गरेका थिए । जसमध्ये कांग्रेसका चार र एमालेका तीन  महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

राप्रपाबाट १३, सद्भावनाबाट ९, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र संयुक्त जनमोर्चाबाट समान ६/६, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनता परिषद्बाट ४/४ जना महिला उम्मेदवार थिए ।

नेकपा मार्क्सवादी र नेपा संयुक्तले ३/३ जना, जनवादी मोर्चाले २, युनाइटेड पिपुल्स पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले १/१ जना महिला उम्मेदवार उठाउँदा १२ जना महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए ।

आमनिर्वाचन २०५६ : १४२ उम्मेदवारमध्ये १२ जना निर्वाचित 

आमनिर्वाचन २०५६ मा दलीय र स्वतन्त्र गरी १४२ महिला उम्मेदवार थिए । जसमध्ये २६ जना स्वतन्त्र थिए । यो निर्वाचनमा १२ जना महिला उम्मेदवारले संसदीय यात्रा तय गरेका थिए ।

उक्त आमनिर्वाचनमा ६३३ स्वतन्त्रसहित जम्मा दुई हजार २३८ जना उम्मेदवार थिए । आमनिर्वाचनमा ६६ लाख ५९ हजार महिला मतदाता थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल मतदाताको संख्या एक करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ थियो ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ : ३६३ महिला उम्मेदवार, ३० विजयी  

आमनिर्वाचन २०५६ सालपछि २०६४ सालमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानसभाका लागि सम्पन्न उक्त निर्वाचनमा ३६३ महिला उम्मेदवार थिए । जसमध्ये ३० जना विजयी भएका थिए ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा नेकपा (माओवादी) ले ४२, कांग्रेसले २६, एमालेले २७, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले तीन, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले चार महिला नेतृलाई उम्मेदवार बनाएका थिए ।

यस्तै सद्भावना पार्टीले चार, जनमोर्चा नेपालले २८, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले २७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १५ जना महिला उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतारेका थिए ।

प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि सिट नजितेका राप्रपाले २२, नेकपा मालेले ११, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले १४, राप्रपा नेपालले आठ उम्मेदवारहरू उठाएको थियो । स्वतन्त्रतर्फ ८१६ जना उम्मेदवारहरू थिए । जसमध्ये ७७४ पुरूष र ४२ जना महिला थिए ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा कुल मतदाता संख्या एक करोड ६७ लाख ११ हजार ८३२ थियो । जसमध्ये ८१ लाख ३२ हजार ७३२ महिला मतदाता थिए ।

माओवादीलाई १२० सिट

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२० स्थानमा विजयको झण्डा फहराएको थियो । निर्वाचनबाट जित निकालेर माओवादीका तर्फबाट ९७ जना पुरूष र २३ जना महिलालाई उम्मेदवारहरूले संसदीय यात्रा तय गरेका थिए ।

अघिल्लो निर्वाचन (२०५६) मा सुविधाजनक बहुमत (२०५ मा १११ सिट) ल्याएको कांग्रेस संविधानसभा निर्वाचनमा ३७ सिटमा समेटिएको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट ३५ पुरूष र दुई महिला उम्मेदवारमात्रै निर्वाचित भएका थिए ।

तेस्रो भएको एमालेले ३३ सिट ल्याएको थियो । एमालेका ३२ पुरूष र एक महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । आमनिर्वाचन २०५६ मा एमालेले २०५ मध्ये ७१ सिट जितेको थियो ।

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका २८ पुरूष र दुई महिला गरी ३० तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का आठ पुरूष र एक महिला गरी नौ उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।

यस्तै सद्भावना पार्टीबाट चार (पुरूष), जनमोर्चा नेपालका दुई (पुरूष), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का दुई (पुरूष), राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक (पुरूष) र स्वतन्त्रतर्फ दुई जना पुरूष उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।

दोस्रो संविधानसभा २०७० : इतिहासकै सर्वाधिक महिला उम्मेदवार

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवारहरू थिए । यो निर्वाचनमा ६६७ महिला उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । तर, तीमध्ये १० जनामात्रै निर्वाचित भएका थिए ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट छ, एमालेका तीन र माओवादीका एक महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

कांग्रेसका तर्फबाट सिराहा–३ मा सीतादेवी यादव, महोत्तरी–२ मा किरण यादव, कास्की–२ मा शारदा पौडेल, बागलुङ–३ मा ज्ञानकुमारी छन्त्याल, दाङ–१ मा पार्वता डिसी चौधरी र दाङ–२ मा सुशीला चौधरी संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, एमालेबाट उदयपुर–२ मा मञ्जुकमारी चौधरी, बारा–४ मा नजमा खातुन र कास्की–४ सीता गिरी (ओली) तथा माओवादीबाट रोल्पा–२ मा ओनसरी घर्ती विजयी भएका थिए ।

प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस २४० मध्ये १०५ स्थानमा विजयी भएको थियो । कांग्रेसबाट ९९ पुरूष र ६ महिला उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसले २१५ पुरूष र २५ महिला उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिष्पर्धामा उतारेको थियो ।

दोस्रो भएको एमाले ९१ क्षेत्रमा निर्वाचित भएको थियो । जसमध्ये ८८ पुरूष र ३ महिला उम्मेदवाहरू थिए । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचनको परिणाम पुस्तिका’ का अनुसार एमालेले २१४ पुरूष र २६ महिला उम्मेदवारहरू उठाएको थियो ।

उक्त निर्वाचनमा एकीकृत नेकपा माओवादी २६ स्थानमा समेटिएका थियो । माओवादीका तर्फबाट २५ पुरूष र एक महिला उम्मेदवारमात्रै विजयी भए । माओवादीले २१४ पुरूष र २६ महिला उम्मेदवारहरू खडा गरेको थियो ।

संविधनासभा निर्वाचन २०७० मा मतदाताको संख्या एक करोड २१ लाख ४७ हजार ८५६ थियो । जसमध्ये ८०.४८ प्रतिशत अर्थात् ९७ लाख ७६ हजार ७०३ खसेको थियो । खसेको मध्ये ३.२० अर्थात् तीन लाख १२ हजार ८४१ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ : १४६ मध्ये ६ महिला विजयी

संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यो निर्वाचनमा दलीय र स्वतन्त्र गरी १४६ जना महिला उम्मेदवार थिए । जसमध्ये छ जना निर्वाचित भएका थिए ।

२०७४ सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको थियो । २०७४ सालमा मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरणमा बाँकी ४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, २०७४ को निर्वाचनमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए । जसमध्ये ७७ लाख ७६ हजार ६२८ पुरूष, ७६ लाख ५१ हजार १४३ महिला र १६७ तेस्रो लिङ्गी थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ : २२७ महिला उम्मेदवार 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा २२७ महिला उम्मेदवारहरू उठेका थिए । जसमध्ये नौ जना निर्वाचित भएका थिए ।

४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ११० जना सदस्यहरू चुनिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, यो निर्वाचनमा एमालेबाट चार, रास्वपाबाट दुई, तथा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक–एक महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।

एमालेबाट जुलीकुमारी महतो, विद्या भट्टराई, ज्वाला कुमारी साह र भगवती चौधरी निर्वाचित भएका हुन् । रास्वपाबाट सोविता गौतम र डा. तोसिमा कार्की विजयी भएका थिए ।

कांग्रेसबाट सीता गुरुङ तेह्रथुमबाट निर्वाचित भएकी थिइन् भने माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले दाङ–२ मा एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेकी थिइन् । त्यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी कैलाली–१ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा कुल मतदाताको संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ थियो । जसमध्ये ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला मतदाता थिए ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
महिला संसदीय निर्वाचन
लेखक
केशव सावद

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्राचीन समयका महिलाहरू यौनबारे के सोच्थे ?

प्राचीन समयका महिलाहरू यौनबारे के सोच्थे ?
नेपालका ९०.४ प्रतिशत वयस्क पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल फोन, महिलासँग कति ?

नेपालका ९०.४ प्रतिशत वयस्क पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल फोन, महिलासँग कति ?
महिला उम्मेदवारी खुम्च्याएर देश बदल्न हिंडेका पार्टी

महिला उम्मेदवारी खुम्च्याएर देश बदल्न हिंडेका पार्टी
अभिभावकलाई मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह : मतदान गर्दा सन्तानलाई सम्झिनुस्

अभिभावकलाई मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह : मतदान गर्दा सन्तानलाई सम्झिनुस्
सीमान्तकृत महिलाहरूलाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यबारे अभिमुखीकरण

सीमान्तकृत महिलाहरूलाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यबारे अभिमुखीकरण
‘महिलालाई चुनावी प्रचारको साधन र भान्सामै सीमित राख्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ’

‘महिलालाई चुनावी प्रचारको साधन र भान्सामै सीमित राख्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित