+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

४ जना मारिएको त्यो चुनाव, १ जना घाइते नभएको यो चुनाव

२०७९ को चुनावमा थुप्रै झडपका घटना भएका थिए । चार जनाको ज्यान नै गएको थियो । तर अहिलेको चुनाव एक जना व्यक्ति घाइतेसमेत नभई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २४ गते १९:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचनको करिब एक महिनाअघि प्रहरी अधिकृतले अहिलेको निर्वाचन सुरक्षाका हिसाबले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने बताए।
  • २०७९ को निर्वाचनमा झडप, मानवीय क्षति र मतदान अवरुद्ध हुने घटनाहरू भएका थिए भने अहिलेको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो।
  • सात वटै प्रदेशमा एआईजी परिचालन गरिएको थियो र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन्।

२४ फागुन, काठमाडौं । ‘अब हुने निर्वाचन सुरक्षाका हिसाबले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहन्छ । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि भएको २०६४ को निर्वाचनमा भन्दा अहिले प्रहरीको मनोबल गिरेको छ,’ निर्वाचनको करिब एक महिनाअघि अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा एक प्रहरी अधिकृतले भनेका थिए ।

यसको पछाडि अरू केही कारण नभएर जेनजी आन्दोलन रहेको उनले उल्लेख गरे । हतियार लुटिएका छन् । कैदीबन्दी फरार छन् । स्रोत-साधन छैन, बन्दोबस्तीको सामान छैन । सबैभन्दा चुनौतीको कुरा त प्रहरीको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन । यिनै तर्कहरू ती प्रहरी अधिकृतले गरेका थिए ।

तर, प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी आफैंले सोचेभन्दा पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई सुरक्षाका हिसाबले ऐतिहासिक मान्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदीको तर्क छ ।

‘पञ्चायतमा गरेका चुनावका पनि धेरै विषय सुनियो । ३० वर्ष प्रहरीमा रहँदा आफैंले पनि चुनाव गराइयो । तर यस्तो जटिल अवस्थामा भएको यो चुनाव सुरक्षाका हिसाबले एकदमै सफल र ऐतिहासिक रह्यो,’ सुवेदी भन्छन् ।

सुवेदीले भने जस्तै अहिलेको निर्वाचन सुरक्षाका हिसाबले एकदमै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । अझ २०७९ मा भएको निर्वाचनको तुलनामा त यो निर्वाचन ऐतिहासिक नै रह्यो ।

यस निर्वाचनमा सुरक्षा अवस्था, झडपका घटनाहरू, मानवीय क्षति, मतदान व्यवस्थापन र समग्र निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालनका दृष्टिले उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ ।

२०७९ को निर्वाचनका क्रममा देशका विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा समर्थकबीच थुप्रै झडपका घटनाहरू भएका थिए ।

जसका कारण कतिपय स्थानमा मतदान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । सोही क्रममा बाजुरामा २ जना र कालिकोटमा २ जना गरी ४ जनाको मृत्यु नै भएको थियो । त्यतिबेला इलाम, सप्तरी, दोलखा, दाङ, नवलपरासी पश्चिम, हुम्ला, दार्चुला, ललितपुर, तनहुँ, म्याग्दी, खोटाङ र भोजपुरमा गरी २३ जना घाइते भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यस्तै, ताप्लेजुङ, इलाम, भोजपुर, उदयपुर, सिरहा, कास्की, नवलपरासी पश्चिम, दाङ, दैलेख, मुगु, दार्चुला लगायतका जिल्लामा विस्फोटक पदार्थ राखेर निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्ने प्रयास भएका थिए ।

ताप्लेजुङ, ओखलढुंगा, सप्तरी, चितवन, धादिङ, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, कास्की, तनहुँ, म्याग्दी, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, दार्चुला, बझाङ, कैलाली र ललितपुरमा गरी ५० स्थानमा झडपका घटनाहरू भएका थिए ।

यसबाहेक, उदयपुर, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा बुथ कब्जा हुनुका साथै देशभर ६२ मतदानस्थलमा निर्वाचन कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।

तर, अहिलेको निर्वाचनमा यी कुनै घटना दोहोरिन पाएनन् । दोलखाको मालुमा सामान्य विवाद भयो । जसका कारण प्रहरीले तीन राउन्ड हवाई फायर गर्नुपरेको थियो । केही समय रोकिएको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा पुनः सञ्चालन भएर सम्पन्न भयो । जबकि, अघिल्ला निर्वाचनहरूमा दोलखामा झडप हुनेदेखि ज्यानै जानेसम्मका घटनाहरू भएका थिए ।

अहिलेको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र व्यवस्थित भएका कारण समग्र निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो ।

मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई व्यवस्थित, सक्रिय र प्रभावकारी बनाइएपछि कुनै पनि स्थानमा ठूलो झडप वा हिंसात्मक घटना हुनबाट जोगिएको प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की बताउँछन् ।

मतदानको क्रममा कतिपय स्थानमा सामान्य विवाद उत्पन्न भए पनि सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले संयमित र प्रभावकारी रूपमा तत्कालै स्थिति नियन्त्रणमा लिएकाले मतदान प्रक्रिया सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा समयमै सम्पन्न भएको प्रहरीको बुझाइ छ ।

निर्वाचन सुरक्षाकै लागि भने सात वटै प्रदेशमा एआईजी परिचालन गरिएको थियो ।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, निर्वाचन प्रहरीको भूमिका पनि उल्लेख्य रह्यो । एक महिनाअघि २१ माघदेखि नै नेपाली सेना परिचालन गरेर परिस्थिति सामान्य बनाइँदै लगिएको थियो ।

विशेषगरी यो निर्वाचनमा सेनासँगको सहकार्य पनि उत्कृष्ट रहेको अन्य सुरक्षा निकायहरूले बताएका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
चुनाव २०८२ प्रतिनिधि सभा चुनाव शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुरक्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित