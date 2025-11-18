गोरखा २ : रास्वपाका कविन्द्र बुर्लाकोटी निर्वाचित, लेखनाथ न्यौपाने तेस्रो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटी २६ हजार ६६० मत ल्याएर बिजयी भएका छन्।
२४ फागुन, गोरखा । गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटी विजयी भएका छन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडीलाई दोब्बर बढी मतले पछि पार्दै बुर्लाकोटी विजयी बनेका हुन् ।
बुर्लाकोटीले २६ हजार ६६० मत ल्याउँदै गर्दा दवाडीले ११ हजार ७०० मत मात्र प्राप्त गरेका छन् । ११ हजार ७३ मत ल्याउँदै नेकपाका लेखनाथ न्यौपाने तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन् ।
एमालेका मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) ले भने ३ हजार ८७ मत मात्र ल्याएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
१ लाख ८ हजार ५३३ मतदाता रहेको सो क्षेत्रमा कुल ५७ हजार १५६ मत खसेको थियो । जसमध्ये ३ हजार ९ मत बदर भएको छ ।
