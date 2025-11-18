+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा महामन्त्रीको विश्लेषणः ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको भयले क्षमतावान व्यक्ति जोड्ने प्रयास गरिएन’

महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी प्रतिवेदनमा लेख्छन्,  बाहिरको मान्छे आउँदा थप प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने महशुस गरी क्षमतावान नयाँ व्यक्तिहरु जोड्ने प्रयास नगरेको पनि देखिन्छ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १६:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढ्ने भयले क्षमतावान नयाँ व्यक्तिहरु भित्र्याउन पहल नभएको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले विश्लेषण गरेका छन्।
  • पार्टी गठन भएको ४० महिनामा सदस्य संख्या २ लाख ४१ हजार ७९९ पुगेको छ, जसमा १४ प्रतिशत महिला सदस्य छन् र संगठन निर्माण अधूरो रहेको छ।
  • केन्द्रीय समिति, आयोग र विभागहरु पूर्णता नपाएको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र सदस्यता शुल्कले आर्थिक व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको बुर्लाकोटीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२६ कात्तिक, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा क्षमतावान् व्यक्ति प्रवेश गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढ्ने भयले नयाँ व्यक्तिहरुलाई भित्र्याउन पहल नभएको विश्लेषण गरिएको छ।

पार्टी गठन भएको ४० महिनामा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म समिति एवं विभागले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेपछि महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उक्त विश्लेषण गरेका हुन्। महामन्त्री बुर्लाकोटीले चितवनको सौराहामा भएको विस्तारित बैठकमा पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा आन्तरिक समस्याहरु उल्लेख गरेका छन्।

महामन्त्री बुर्लाकोटीले पार्टी संगठन निर्माणले तिव्रता नहुनु एवं सबै तहका संगठन र विभागले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारण औंल्याएका छन्। उनी प्रतिवेदनमा लेख्छन्, ‘नेतृत्वमा राख्नुपर्ने व्यक्तिहरु आवश्यकता अनुसार ल्याउन सकिएको छैन। आंशिक रुपमा जसले ल्याउनुपर्ने हो, बाहिरको मान्छे आउँदा थप प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने महशुस गरी क्षमतावान नयाँ व्यक्तिहरु जोड्ने प्रयास नगरेको पनि देखिन्छ।’

सदस्यता प्रमाणीकरण ३० प्रतिशत हुन नसकेको, महिला सदस्यको संख्या १४ प्रतिशत हुनु, कर्णाली र मधेशमा संगठन निर्माण सुस्त, वडा तहको अधिवशेनमा ढिलाई, विधान समितिको निश्क्रियता, डाटा व्यवस्थापनमा पार्टीका कमजोरी रहेको बुर्लाकोटीले उल्लेख गरेका छन्।

बुर्लाकोटीका अनुसार पार्टी गठन भएको ४० महिनाको अवधिमा रास्वपाको सदस्य संख्या २ लाख ४१ हजार ७९९ पुगेको छ। ती मध्ये १ लाख ७३ हजार ५९ जनाको प्रमाणीकरण भएको छ। रास्वपाको सदस्यता लिने कूल संख्यामध्ये १४ प्रतिशत महिला छन्। आदिवासी जनजातिको संख्या १९.३ प्रतिशत छन्। डोल्पा मनाङ र मुस्ताङमा हालसम्म संगठन बन्न सकेको छैन। कूल ७५३ पालिकामध्ये २८९ पालिकामा र ७ हजार ६४३ वडामा ४ हजार ४८७ वडामा संगठन निर्माण गर्न सकेको छैन।

केन्द्रीय तहका संरचना समेत हालसम्म अपूर्ण छन्। केन्द्रीय समिति, आयोग, विभागहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। विधान अनुसार केन्द्रीय समिति १२२ जना हुनुपर्नेमा हाल ५२ जना छन्। जनसंख्या र पार्टी सदस्यको आधारमा केन्द्रीय समिति समावेशी बनाउन नसकिएको बुर्लाकोटीको स्विकारेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो छ रास्वपा विस्तारित बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

रास्वपाको अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगमा विधान ११-११ जना हुने विधानको व्यवस्था छ। जिल्ला समिति, निर्वाचन समिति, गाउँपालिकादेखि महानगरसम्म ११ देखि २५ सदस्यीय। ती सबै आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुशासन आयोगमा ६, निर्वाचन आयोगमा ५ र लेखा आयोगमा २ जना छन्।

३९ वटा विभागले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। प्रत्येक विभागमा २१ जना हुने व्यवस्था अनुसार सबै पदपुर्ति हुँदा ८१९ जनाले जिम्मेवारी पाउने छन्। तर, हालसम्म २४६ जना अर्थात् ३० प्रतिशत मात्रै पदपुर्ति भएको छ। विभागमा पदपुर्ति हुन नसकेको समस्या बारे उल्लेख गर्दै महामन्त्री बुर्लाकोटी भन्छन्,‘नआएर पनि समस्या र आएर पनि समस्या देखिन्छ। हामीलाई हामीले नै खोजेर ल्याउने मान्छेमा पनि डर छ कि भन्ने देखिन्छ।’

जिल्लागत रुपमा संगठन बलियो र कार्यप्रगति गरेकाहरुमा चितवन प्रथम स्थानमा छ। चितवनपछि क्रमशः झापा, काठमाडौं, कञ्चनपुर, कास्की, र नवलपुर छन्। सांगठनिक रुपमा कमजोर रहेका स्थानमा कर्णाली र मधेसका जिल्लाहरु रहेको रास्वपाले जनाएको छ।

संगठन निर्माणमा कमजोरीको पक्षमा अन्तर संरचना समन्वय हुन नसक्नुलाई बुर्लाकोटीले कारण बनाएका छन्। अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा संगठन निर्माण तिव्रता प्रदान गर्न सबै तहका संरचनाको सक्रियता बढाउनुपर्ने बुर्लाकोटीको ठहर छ।

यो पनि पढ्नुहोस

रास्वपाको पार्टी सदस्य संख्या ३ लाख, ३ जिल्लामा समिति बन्न बाँकी

पार्टीको आर्थिक अवस्थामा मजबुत हुन नसके र आर्थिक व्यवस्थापन मजबुत बनाउन अभियान नै सुरु गर्नुपर्ने बुर्लाकोटीको सुझाव छ। आर्थिक व्यवस्थापनका लागि हालको सदस्यता शुल्क, लेबी, स्वेच्छिक सहयोगले प्रर्याप्त हुन नसकेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी गराए।

केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला तहका कार्यालय सञ्चालनका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्नका लागि विशेष अभियान सुरु गर्नुपर्ने बुर्लाकोटीको सुझाव छ। बुर्लाकोटीका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा १७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। ती मध्ये तीन जना इन्टर्न गरिरहेका छन्।

पार्टी गठनदेखि हालसम्म चार वटा प्रदेशमा प्रशिक्षण राखिएको रास्वपाले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी, बाग्मती र लुम्बिनीमा प्रशिक्षण भएको थियो। जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रशिक्षण राख्नका लागि बुर्लाकोटीको विस्तारित बैठकमा जानकारी गराए।

 

कविन्द्र बुर्लाकोटी रास्वपा रास्वपा विस्तारित बैठक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित