इलाम-१ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा, कांग्रेसलाई झिनो मतको अग्रता

२४ फागुन, काठमाडौं । इलाम क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसका निश्कल राईले अग्रता लिएका छन् । उनको ९ हजार २९ मत पुगेको छ ।
नेकपा एमालेका काजीमान कागतेको ८ हजार ९६६ र श्रम संस्कृति पार्टीका विनोद नेम्वाङ लिम्बुको ८ हजार ८६१ मत छ ।
आइतबार राति साढे नौ बजेसम्म ४० हजार २०१ मत गणना भएको छ ।
