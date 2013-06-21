रोल्पामा समानुपातिकतर्फ नेकपा पहिलो, रास्वपा दोस्रो

२५ फागुन, रोल्पा । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत रोल्पामा समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ ।
शनिबार रातिदेखि सुरु भएको समानुपातिक मतगणना आइतबार राति सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको हो ।
आइतबार राति सम्पन्न भएको मतगणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र-१ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी समानुपातिमा पहिलो बनेको छ ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार रोल्पा -१ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले २५ हजार ६२ मत प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले १३ हजार ६३८ मत प्राप्त गर्दै दोस्रो भएको छ । नेपाली कांग्रेसले ११ हजार ४९९ मत र नेकपा एमालेले १० हजार ९ मत पाएको छ ।
रोल्पा-१ मा कुल १ लाख ५० हजार ७४९ मतदाता रहेकोमा समानुपातिकतर्फ ७० हजार १५४ जनाले मतदान गरेका थिए । जसमा ६७ हजार ५७६ मत सदर भएको र २ हजार ५७८ मत बदर भए ।
यस क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार वर्षमान पुन अनन्त निर्वाचित भएका छन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
