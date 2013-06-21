सल्यानमा प्रत्यक्षमा पराजित भएको रास्वपा समानुपातिकमा पहिलो

२५ फागुन, सल्यान । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ सल्यानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो दल बनेको छ । प्रत्यक्षमा भने रास्वपा दोस्रो भएको थियो ।
अन्तिम मत परिणाम अनुसार रास्वपाले २५ हजार ६६५ मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको हो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले २० हजार ३२९ मतसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ भने नेपाली कांग्रेस १६ हजार ०६९ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
एमाले भने १४ हजार ०९२ मतसहित चौथो स्थानमा सीमित भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ हजार ४३० मत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले ६९७ मत र श्रम संस्कृति पार्टीले ३२२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा रास्वपा सल्यानमा चौथो स्थानमा रहेको थियो । तर, यसपटकको निर्वाचनमा उल्लेख्य मतसहित पहिलो स्थानमा उक्लिंदै जिल्लाको राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ ।
सल्यानमा कुल ८३ हजार ८२५ मत खसेकोमा ३ हजार ३३५ मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4